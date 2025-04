Onu esaurite le nostre scorte alimentari a Gaza Iran Casa Bianca attacco con Israele se negoziati su nucleare falliscono

Gaza. Tra le vittime ci sarebbero anche due gemelle di quattro anni Tgcom24.mediaset.it - Onu: esaurite le nostre scorte alimentari a Gaza | Iran, Casa Bianca: attacco con Israele se negoziati su nucleare falliscono Leggi su Tgcom24.mediaset.it Oltre 60 i morti nell'ultima ondata di raid dell'esercito israeliano sulla Striscia di. Tra le vittime ci sarebbero anche due gemelle di quattro anni

WFP: "Le nostre scorte alimentari a Gaza sono completamente esaurite" - Roma, 25 apr. (askanews) - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha denunciato di aver "esaurito tutte le sue scorte" a Gaza, dove Israele sta bloccando l'ingresso di tutti gli aiuti umanitari e continua i bombardamenti, che hanno causato 12 morti questa mattina, secondo gli operatori umanitari. Antoine Renard, Direttore nazionale del WFP per la Palestina, ha affermato: "Le scorte alimentari del Programma Alimentare Mondiale per il nostro programma di assistenza alimentare di base a Gaza sono completamente esaurite. 🔗quotidiano.net

Gaza, il grido d’allarme dell’Onu: «Scorte di cibo esaurite, la gente non sa più come fare» - Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha annunciato oggi di aver esaurito tutte le sue scorte alimentari nella Striscia di Gaza, verso cui Israele ha bloccato l’ingresso di tutti gli aiuti umanitari dallo scorso 2 marzo. «Oggi il World Food Programme ha consegnato le sue ultime scorte alimentari rimanenti alle cucine calde nella Striscia di Gaza. Si prevede che queste cucine esauriranno completamente il cibo nei prossimi giorni», ha dichiarato l’agenzia Onu in una nota. 🔗open.online

