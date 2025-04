Papa Francesco oggi i funerali da San Pietro a Santa Maria Maggiore per l’ultimo addio

funerali di Papa Francesco. A partire dalle 10.00 di oggi, sabato 26 aprile, avranno inizio le esequie sul sagrato di San Pietro, basilica che per tutta la notte ha ospitato il feretro del Santo Padre. Poi, al termine .L'articolo Papa Francesco, oggi i funerali: da San Pietro a Santa Maria Maggiore per l’ultimo addio proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su .com (Adnkronos) – Dopo il lungo saluto dei fedeli, circa 250mila dal 23 aprile, è il giorno deidi. A partire dalle 10.00 di, sabato 26 aprile, avranno inizio le esequie sul sagrato di San, basilica che per tutta la notte ha ospitato il feretro del Santo Padre. Poi, al termine .L'articolo: da Sanperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Approfondimenti da altre fonti

Morte Papa Francesco, la Lega di Serie A rinvia le gare di oggi:il comunicato - A seguito della morte di Papa Francesco, di fatto, la Lega di Serie A ha annunciato il rinvio delle partite di oggi. La mattinata di oggi è stata contraddistina dal’annuncio della morte di Papa Francesco. A seguito di quesa notizia, di fatto, la Lega di Serie A ha comunicato il rinvio a data da destinarsi delle gare programmare oggi. Ecco le partite rinviate: Serie A ENILIVE: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma Juventus. 🔗spazionapoli.it

Vangelo di oggi 12 marzo 2025: Lc 11,29-32 | Commento di Papa Francesco - Meditiamo il Vangelo del 12 marzo 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». Mercoledì della prima settimana di Quaresima Dal Vangelo secondo Luca ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 12 marzo 2025: Lc 11,29-32 | Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Vangelo di oggi 11 aprile 2025: Gv 10,31-42 | Commento di Papa Francesco - Meditiamo il Vangelo dell’11 aprile 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi:«Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Venerdì della quinta settimana di Quaresima Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,31-42 In quel tempo, i Giudei raccolsero ... Leggi tutto L'articolo Vangelo di oggi 11 aprile 2025: Gv 10,31-42 | Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Funerali di Papa Francesco, il servizio dei media vaticani; Papa Francesco, quanto costano i funerali? L'addio low cost da un milione e mezzo (come voleva Bergoglio). Tut; Roma si ferma per papa Francesco: i funerali, il corteo e la città blindata; Papa Francesco, oggi il giorno dei funerali. Trump è a Roma. Zelensky forse non ci sarà. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Papa Francesco, oggi i funerali: da San Pietro a Santa Maria Maggiore per l'ultimo addio - (Adnkronos) - Dopo il lungo saluto dei fedeli, circa 250mila dal 23 aprile, è il giorno dei funerali di Papa Francesco. A partire dalle 10.00 di oggi, sabato 26 aprile, avranno inizio le esequie sul s ... 🔗msn.com

Domani i funerali di Papa Francesco, oggi l'ultimo giorno di visite al corpo - I funerali di Papa Francesco si terranno sabato alle 10 con la messa esequiale, che darà inizio al primo giorno dei Novendiali, celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re ... 🔗msn.com

Morto Papa Francesco, gli aggiornamenti di oggi in diretta: San Pietro riapre e riparte la coda di fedeli - È stata riaperta stamane alle 7.00 la Basilica di San Pietro, per permettere nuovamente l'afflusso di fedeli che vogliono dare l'ultimo saluto a papa Francesco. Già ... 🔗ilmattino.it