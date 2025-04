Monfalcone presentata la giunta Fasan

Monfalcone - Definita la squadra degli otto assessori e tre consiglieri delegati che affincherà il neo sindaco di Monfalcone Luca Fasan per i prossimi cinque anni nel suo mandato. "La scelta della squadra - così Fasan - è frutto di un'attenta valutazione delle competenze, delle esperienze e.

MONFALCONE - Definita la squadra degli otto assessori e tre consiglieri delegati che affincherà il neo sindaco di Monfalcone Luca Fasan per i prossimi cinque anni nel suo mandato. "La scelta della squadra - così Fasan - è frutto di un'attenta valutazione delle competenze, delle esperienze e...

