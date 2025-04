Edilizia residenziale pubblica a Livorno oltre 4 milioni di euro per recuperare e riassegnare alloggi sfitti

milioni di euro per realizzare, tra il 2025 e il 2027, opere di recupero sul patrimonio di Edilizia residenziale pubblica con priorità di intervento per gli alloggi sfitti. Saranno circa 1.500 gli appartamenti che in tre anni saranno ripristinati e resi nuovamente. Livornotoday.it - Edilizia residenziale pubblica, a Livorno oltre 4 milioni di euro per recuperare e riassegnare alloggi sfitti Leggi su Livornotoday.it La Toscana ha stanziato 27diper realizzare, tra il 2025 e il 2027, opere di recupero sul patrimonio dicon priorità di intervento per gli. Saranno circa 1.500 gli appartamenti che in tre anni saranno ripristinati e resi nuovamente.

