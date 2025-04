Isola dei Famosi volano scintille al primo shooting sfiorata la rissa

Isola dei Famosi 2025 ha già il suo primo caso mediatico. Durante il servizio fotografico per la promozione del programma, due futuri naufraghi sarebbero quasi venuti alle mani. Il motivo? Una questione di protagonismo. e d'inquadratura.Lite tra concorrenti durante il servizio fotografico: 'Mi hai rubato l'inquadratura'A svelare il retroscena è l'influencer e commentatrice di gossip Deianira Marzano, che sui social ha parlato di una "rissa sfiorata" durante lo shooting. Secondo quanto riportato, la tensione tra i due concorrenti sarebbe esplosa quando uno dei due avrebbe accusato l'altro di "essersi messo troppo al centro dell'obiettivo", rubandogli di fatto la scena. Il confronto verbale sarebbe rapidamente degenerato, con urla e toni accesi, tanto da richiedere l'intervento dello staff per evitare il peggio.

