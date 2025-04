Le manifestazioni da Bologna a Napoli passando per Firenze

manifestazioni: da Bologna a Napoli, passando per Firenze il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Le manifestazioni: da Bologna a Napoli, passando per Firenze Leggi su Cms.ilmanifesto.it Si è scesi in piazza per il 25 aprile in tutta l’Italia nonostante alcuni divieti con la scusa del lutto nazionale e forme surrettizie di boicottaggio all’ottantesimo della Liberazione. Difficile . Le: daperil manifesto.

Festa della Donna: le manifestazioni e gli eventi a Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze e Napoli - Come ogni anno, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale delle Donne, l’Italia si mobilita e scende in piazza con eventi e manifestazioni che coinvolgono l’intero Paese, per celebrare le conquiste ottenute e riflettere sulle sfide ancora da affrontare nella lotta per i diritti delle donne, la parità di genere e l’emancipazione femminile. Tuttavia, per chi aveva intenzione di partecipare ai grandi cortei o spostarsi per una gita fuori porta, un ostacolo potrebbe arrivare dallo sciopero dei mezzi pubblici, che avrà luogo oggi e domani, e che coinvolge sia il settore privato che ... 🔗open.online

Le manifestazioni: da Bologna a Napoli, passando per Firenze - 25 aprile (Italia) Si è scesi in piazza per il 25 aprile in tutta l’Italia nonostante alcuni divieti con la scusa del lutto nazionale e forme surrettizie di boicottaggio all’ottantesimo della Liberazi ... 🔗ilmanifesto.it

Manifestazioni a Bologna: ‘Una piazza per l’Europa’ con Lepore e la sindaca di Firenze - L’appuntamento è domenica 6 aprile alle 15 in piazza Nettuno. Potere al Popolo e altre sigle della sinistra si radunano invece in piazza San Francesco per dire no al piano di riarmo ... 🔗msn.com

Manifestazione a Bologna: il sindaco di Napoli chiama all’unità per una nuova Europa - Un’importante manifestazione ha avuto luogo a Bologna, dove il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza di un’Europa unita e solidale. Con un ... 🔗gaeta.it