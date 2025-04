Donald Trump a Roma colloqui con Russia e Ucraina per un accordo di pace

Roma. Una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina. Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per 'concluderlo'. La maggior parte dei punti principali è stata concordata. Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!": lo scrive Donald Trump su Truth dopo essere arrivato a Roma per i funerali del Papa. Quotidiano.net - Donald Trump a Roma: colloqui con Russia e Ucraina per un accordo di pace Leggi su Quotidiano.net "Appena atterrato a. Una buona giornata die incontri con. Sono molto vicini a une le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per 'concluderlo'. La maggior parte dei punti principali è stata concordata. Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!": lo scrivesu Truth dopo essere arrivato aper i funerali del Papa.

