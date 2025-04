Riaperta via Broseta a giugno il progetto di via Paglia

Broseta – tra piazza Pontida e l’incrocio con via Palma il Vecchio – sono terminati e la strada è stata Riaperta. Ecodibergamo.it - Riaperta via Broseta, a giugno il progetto di via Paglia Leggi su Ecodibergamo.it BORGO SAN LEONARDO. I primi mezzi sono transitati ieri di buon’ora: dopo nove mesi d’interruzione, i lavori di rifacimento di via– tra piazza Pontida e l’incrocio con via Palma il Vecchio – sono terminati e la strada è stata

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riaperta la mensa della Caritas di Riccione - La mensa dell’associazione Madonna del Mare di Riccione ha riaperto le porte ai bisognosi, che dal periodo della pandemia ricevevano il pranzo da asporto. A consentire la riapertura è il Lions Club Riccione, che ha donato un grande container, adibito a magazzino per materie prime e prodotti alimentari. Si è così liberato il locale della mensa che dal 2005 serve pasti caldi a chi si trova in difficoltà. 🔗ilrestodelcarlino.it

Riaperta la pista ciclopedonale del ponte Paladini - È stata riaperta nel pomeriggio del 6 marzo la pista ciclopedonale collocata sotto al ponte Paladini sul fiume Trebbia, lungo Strada Gragnana. Sono state infatti concluse in queste ore - dopo il sopralluogo tecnico compiuto il 5 marzo - le opere che si sono rese necessarie a seguito di quanto... 🔗ilpiacenza.it

Papa Francesco, riaperta all’alba San Pietro: 128mila fedeli per l’omaggio a Bergoglio - Prosegue senza sosta l’omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco. La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2.30 di notte e ha riaperto questa mattina, venerdì 25 aprile, alle 5.40 per poter consentire al maggior numero possibile di persone, in coda da ore, di poter salutare da vicino il Pontefice. Roma resta blindata in vista dell’arrivo di capi di Stato e di governo da tutto il mondo per i funerali che si terranno domani e anche per le celebrazioni del 25 aprile, in occasione degli 80 anni della Festa della Liberazione. 🔗lapresse.it

Riaperta via Broseta, a giugno il progetto di via Paglia; Riaperto l'ingresso del Parco Locatelli su via Broseta: si rimetterà anche la targa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Riaperta via Broseta, a giugno il progetto di via Paglia - BORGO SAN LEONARDO. I primi mezzi sono transitati ieri di buon’ora: dopo nove mesi d’interruzione, i lavori di rifacimento di via Broseta – tra piazza Pontida e l’incrocio con via Palma il Vecchio – ... 🔗ecodibergamo.it