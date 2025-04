Sì allInno di Mameli no a Bella Ciao La canzone non è ritenuta sobria San Severino che polemica per il 25 Aprie

Severino Nessuna esecuzione di Bella Ciao alla commemorazione del 25 aprile tenutasi ieri mattina al Monumento ai Caduti di San Severino. Alla banda cittadina presente alla cerimonia non è. Corriereadriatico.it - Sì all?Inno di Mameli, no a Bella Ciao: «La canzone non è ritenuta sobria». San Severino, che polemica per il 25 Aprie Leggi su Corriereadriatico.it SANNessuna esecuzione dialla commemorazione del 25 aprile tenutasi ieri mattina al Monumento ai Caduti di San. Alla banda cittadina presente alla cerimonia non è.

Inno di Mameli con gli allievi del conservatorio, si parla anche di motorizzazione: torna il consiglio comunale - Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio, alle ore 15, torna a riunirsi, per la prima volta nel 2025, il consiglio comunale di Cesena che per l’occasione sarà introdotto dall’Inno di Mameli riprodotto dagli allievi del conservatorio ‘Maderna-Lettimi’. I lavori, che saranno trasmessi come di... 🔗cesenatoday.it

"Ecco come si esegue l'Inno di Mameli": il governo cancella per decreto i deliri di Francamente - Sull'Inno di Mameli il governo dice basta ai casi Francamente e dintorni. Le scorse settimane aveva tenuto banco la polemica (surreale) imbastita dalla giovane cantante ex X Factor, al secolo Francesca Siano, che aveva definito Fratelli d'Italia "poco inclusivo" e per questo aveva annunciato di volerlo eseguire con una versione per così dire "riveduta e corretta", più gender-fluid. Una deriva woke (e un vuoto normativo) a cui si è opposto l'esecutivo. 🔗liberoquotidiano.it

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

