Carcassa di lupo lungo la Provinciale Lupi sempre più vicini a strade e centri abitati

sempre più Lupi in Lombardia, anche nel Lecchese. I numeri sono allarmanti. Serve un piano di controllo immediato". La presa di posizione porta la firma del consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini che interviene sui recenti avvistamenti di Lupi avvenuti in particolare a Sueglio, in. Leccotoday.it - Carcassa di lupo lungo la Provinciale: "Lupi sempre più vicini a strade e centri abitati" Leggi su Leccotoday.it piùin Lombardia, anche nel Lecchese. I numeri sono allarmanti. Serve un piano di controllo immediato". La presa di posizione porta la firma del consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini che interviene sui recenti avvistamenti diavvenuti in particolare a Sueglio, in.

Su altri siti se ne discute

Carcassa di lupo lungo la Provinciale: "Lupi sempre più vicini a strade e centri abitati" - "Sempre più lupi in Lombardia, anche nel Lecchese. I numeri sono allarmanti. Serve un piano di controllo immediato". La presa di posizione porta la firma del consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini che interviene sui recenti avvistamenti di lupi avvenuti in particolare a Sueglio, in... 🔗leccotoday.it

Carcassa di lupo lungo la Provinciale: "Lupi sempre più vicini a strade e centri abitati" - "Sempre più lupi in Lombardia, anche nel Lecchese. I numeri sono allarmanti. Serve un piano di controllo immediato". La presa di posizione porta la firma del consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini che interviene sui recenti avvistamenti di lupi avvenuti in particolare a Sueglio, in... 🔗leccotoday.it

Lupo azzanna asinello lungo la provinciale, intervengono i carabinieri - Un lupo ha azzannato un asinello a Case Marchesi di Travo, ma l’asinello si è salvato. È successo nella notte del 24 marzo in Valtrebbia lungo la strada provinciale 40. Un automobilista ha segnalato ai carabinieri l’episodio. I militari, giunto sul posto, hanno rintracciato il proprietario... 🔗ilpiacenza.it

Carcassa di lupo lungo la Provinciale: Lupi sempre più vicini a strade e centri abitati; Trovata la carcassa di un lupo lungo la strada: scatta l'allarme; Lupo travolto sulla Provinciale. Carcassa lasciata in strada; Lupo investito e ucciso. La carcassa ritrovata in strada. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Carcassa di lupo lungo la Provinciale: "Lupi sempre più vicini a strade e centri abitati" - Dopo la foto scattata a Sueglio, oggi la carcassa trovata lungo la Sp54 nella Brianza lecchese. Il consigliere Zamperini: "Serve un piano di controllo immediato" ... 🔗leccotoday.it

Morta la lupa del Curone. Era ritornata in Brianza - Cernusco Lombardone, esami sull’animale anche se pochi sono i dubbi. Una vettura l’ha investita nel buio lungo la Provinciale numero 54 . 🔗ilgiorno.it

Cernusco Lombardone, giovane lupa investita da un automobilista e uccisa sulla Provinciale - Sono in corso accertamenti, ma la carcassa di animale trovata sulla Sp 54 vicino al centro abitato è probabilmente quella di un giovane esemplare di lupa italiana ... 🔗msn.com