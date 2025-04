Dazi Trump frena su nuova proroga di 90 giorni Improbabile

Improbabile" un'ulteriore proroga di 90 giorni all'attuazione dei Dazi cosiddetti 'reciproci'. A frenare è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One in direzione Roma, per i funerali di Papa Francesco. A una domanda sulla possibilità di concedere un'altra sospensione di tre mesi, Trump ha .L'articolo Dazi, Trump frena su nuova proroga di 90 giorni: "Improbabile" proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina"Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito"Primarie Usa 2024, Corte Suprema: "Trump resta in scheda elettorale Colorado"MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, 'rete criminale' si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: "Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio"

Cosa riportano altre fonti

Il caos dazi frena l’economia mondiale: Fitch e Wto rivedono le stime. E la California vuol fare causa a Trump - Dopo il caos diplomatico, arrivano i timori per l’economia. La guerra commerciale commerciale scatenata da Donald Trump – contro Pechino, ma non solo – comincia a far sentire tutto il proprio peso sugli scambi commerciali, al punto da aver convinto la World Trade Organization a tagliare le stime sul commercio mondiale. Nel 2025, secondo il Wto, gli scambi caleranno tra lo 0,2% e l’1,5% proprio in seguito ai dazi americani. 🔗open.online

