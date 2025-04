Torneo di burraco a Sala al Barro

Sala al Barro invita tutti gli appassionati di carte a partecipare al Torneo di burraco benefico che si terrà sabato 17 maggio. L'evento, patrocinato dal Comune di Galbiate, si propone di raccogliere fondi per sostenere le attività educative dell'istituto scolastico. Leccotoday.it - Torneo di burraco a Sala al Barro Leggi su Leccotoday.it La scuola dell'infanzia dialinvita tutti gli appassionati di carte a partecipare aldibenefico che si terrà sabato 17 maggio. L'evento, patrocinato dal Comune di Galbiate, si propone di raccogliere fondi per sostenere le attività educative dell'istituto scolastico.

Su altri siti se ne discute

Torneo di burraco a Sala al Barro - La scuola dell'infanzia di Sala al Barro invita tutti gli appassionati di carte a partecipare al torneo di burraco benefico che si terrà sabato 17 maggio. L'evento, patrocinato dal Comune di Galbiate, si propone di raccogliere fondi per sostenere le attività educative dell'istituto scolastico... 🔗leccotoday.it

Torneo di burraco a Sala al Barro - La scuola dell'infanzia di Sala al Barro invita tutti gli appassionati di carte a partecipare al torneo di burraco benefico che si terrà sabato 17 maggio. L'evento, patrocinato dal Comune di Galbiate, si propone di raccogliere fondi per sostenere le attività educative dell'istituto scolastico... 🔗leccotoday.it

Burraco e solidarietà: a Firenze un torneo a favore di Fondazione Claudio Ciai - Firenze, 9 aprile 2025- Sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’impegno sociale quello previsto domenica 13 aprile all’HARRY’S BAR GARDEN del Grand Hotel Villa Medici, dove andrà in scena il Torneo di Burraco Benefico, organizzato con il contributo tecnico del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi per la Fondazione Claudio Ciai, nata in memoria di Claudio grazie alla volontà della moglie Daniela e del figlio Francesco, con l’intento di offrire sostegno a persone con disabilità e storie di fragilità. 🔗lanazione.it

Torneo di burraco a Sala al Barro; Torneo di burraco a Sala al Barro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Camogli: primo Torneo di burraco per under 30 - Dalla Banca del Tempo Camogli Camogli, già conosciuta per aver ospitato il primo Torneo di Burraco a Teatro con due edizioni di successo, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per ... 🔗msn.com

Torneo amatoriale di Burraco a Borgio Verezzi - Torneo amatoriale di Burraco a scopo benefico a Borgio Verezzi. Prossime date tornei: 06 febbraio, 20 febbraio, 06 marzo, 20 marzo 2025. Quota di partecipazione 10 Euro a persona. Il ricavato ... 🔗ivg.it

Al Valentino il torneo regionale di Burraco, 376 iscritti - Al Valentino il torneo regionale di Burraco, 376 iscritti A Villa Glicini domenica sfida tra 96 coppie del Nord Italia TORINO , 12 aprile 2025, 10:04 ... 🔗ansa.it