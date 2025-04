Generali vince la lista di Mediobanca Sironi e Donnet confermati per il prossimo triennio

lista di Mediobanca, con Andrea Sironi riconfermato presidente e Philippe Donnet amministratore delegato, la più votata all'assemblea degli azionisti di Generali che si è svolta al Generali convention center di Trieste. Alla lista presentata da Mediobanca è andato il 52,383 per. Triesteprima.it - Generali, vince la lista di Mediobanca, Sironi e Donnet confermati per il prossimo triennio Leggi su Triesteprima.it TRIESTE - È ladi, con Andreariconfermato presidente e Philippeamministratore delegato, la più votata all'assemblea degli azionisti diche si è svolta alconvention center di Trieste. Allapresentata daè andato il 52,383 per.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Generali, Donnet riconfermato AD per 4° mandato, Sironi Presidente per 2° mandato, lista Mediobanca vince con il 52,38% - confermate anticipazioni del GDI - La lista Mediobanca conquista 10 seggi nel CdA di Generali, Caltagirone con il 36,8% ne occupa 3, mentre la lista Assogestioni con il 3,67% dei voti non supera la soglia del 5% e non accede dunque ai seggi Generali, in seguito all'assemblea degli azionisti tenutasi oggi 24 aprile a Trieste Ph 🔗ilgiornaleditalia.it

Generali, vince la continuità: si afferma la lista di Mediobanca - Prevale, come previsto, la continuità. Una vittoria netta per l’amministratore delegato uscente Philippe Donnet e il presidente Andrea Sironi, entrambi confermati per il prossimo triennio dall’assemblea degli azionisti di Generali. La lista del primo azionista Mediobanca ha ottenuto una larga maggioranza, con il 52,38% dei voti del capitale presente. Per la lista di minoranza, animata dall’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e favorevole a una linea di rinnovamento oltre che contraria alla joint venture con Natixis, i voti sono stati il 36,8% del capitale. 🔗lanotiziagiornale.it

Generali, Donnet riconfermato AD per 4° mandato, Sironi Presidente per il 2°, lista Mediobanca "vince" con il 52,38% - confermate le anticipazioni del GDI - La lista Mediobanca conquista 10 seggi nel CdA di Generali, Caltagirone con il 36,8% ne ottiene 3 (Cattaneo, Palermo, Broggi), mentre la lista Assogestioni con il 3,67% dei voti non supera la soglia del 5% e non accede dunque ai seggi; UniCredit si schiera con Caltagirone e Benetton si astiene 🔗ilgiornaleditalia.it

Generali: vince la lista di Mediobanca per il rinnovo del cda; Generali, vince la lista di Mediobanca, Sironi e Donnet virtualmente confermati per il prossimo triennio; Generali, vince la lista Mediobanca: Donnet confermato ad con il 52% dei voti; Generali, vince la lista Mediobanca con 10 consiglieri, per Caltagirone 3 posti in Cda. 🔗Ne parlano su altre fonti

Generali, vince lista Mediobanca con 52,383%: 10 posti in Cda - (Adnkronos) - Va a Mediobanca la maggioranza dei seggi nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, a seguito del voto assembleare che ha sancito il rinnovo dell’organo di governa ... 🔗msn.com

Generali: vince la lista di Mediobanca per il rinnovo del cda - La lista di maggioranza promossa da Piazzetta Cuccia ha ottenuto il voto favorevole del 52,38% del capitale presente (il 68,77%). Sono dunque confermati il ... 🔗huffingtonpost.it

Generali: vince la lista di Mediobanca, premiata la continuità - Maggioranza assoluta con il 52% dei voti per il gruppo dirigente uscente, che avrà dieci componenti nel consiglio di amministrazione. Tre gli eletti per la lista di Caltagirone. Donnet conferma l'impe ... 🔗rainews.it