Vieri rassicura i follower Visto il medico non ho la polmonite

follower sulle sue condizioni Golssip.it - Vieri rassicura i follower: “Visto il medico, non ho la polmonite” Leggi su Golssip.it Era in vacanza alle Maldive ma è stato costretto a rientrare a Milano per una brutta influenza: l'ex attaccante aggiorna isulle sue condizioni

