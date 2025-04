Real Madrid QUASH Voci di Boycotting Copa Del Rey Final a causa dell’appuntamento per l’arbitro

Real Madrid ha rilasciato una dichiarazione che conferma la loro partecipazione alla Finale della Copa del Rey di questo fine settimana contro il Barcellona, ??ponendo fine alla speculazione che potrebbero boicottare la partita.Il club è stato coinvolto in controversia nelle ultime 24 ore dopo una drammatica ricaduta con la Federazione calcistica spagnola (RFEF) riguardo ai funzionari nominati per la Finale a Siviglia.Le tensioni svasarono quando il Real Madrid si oppose formalmente alla selezione di Ricardo de Burgos Bengoetxea come arbitro e Pablo González Fuertes come var ufficiale.Le loro preoccupazioni si sono incentrate sulle passate critiche del passato di Gonzalez Fuertes ai contenuti focalizzati sull'arbitro del Real Madrid TV, che spesso esaminano le decisioni officianti in dettaglio prima degli apparecchi di alto profilo.

