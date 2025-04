Conclave Inter cosa può accadere in pochissimi giorni

Inter non aveva la rosa per fare il triplete e non ha mai davvero pensato di averla, anche se ha ripetuto durante l'annodi volerci provare. Dunque ha peccato di hybris? No e il motivo è che, anche in caso di secondo posto in campionato e uscita di scena in Champions League, si porterà a casa qualcosa: l'aura di un top club. Aura che è composta da tre cose: 1) immagine Internazionale, e l'Inter nei salotti di commenti all'estero è particolarmente apprezzata; 2) capacità di essere competitivi su un lungo periodo e in ogni competizione; 3) conti in ordine, motivo per cui si è presa molto seriamente la prima e più ricca edizione della nuova Champions League. Sono tre cose che ti permettono di attrarre giocatori di spessore e sponsor, quindi di alzare il livello competitivo in campo parallelamente al fatturato.

