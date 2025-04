Stipulata convenzione tra Asugi e i Carabinieri per visite a prezzo agevolato

convenzione tra Asugi e il Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” è stata firmata oggi e prevede prestazioni in regime libero professionale a tariffa ridotta a favore dei militari in servizio nei reparti dell’Arma con sede nelle province di Gorizia e Trieste. La convezione ha. Triesteprima.it - Stipulata convenzione tra Asugi e i Carabinieri per visite a prezzo agevolato Leggi su Triesteprima.it Unatrae il Comando Legione“Friuli Venezia Giulia” è stata firmata oggi e prevede prestazioni in regime libero professionale a tariffa ridotta a favore dei militari in servizio nei reparti dell’Arma con sede nelle province di Gorizia e Trieste. La convezione ha.

