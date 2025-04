Papa Francesco dietro il feretro si gioca il risiko mondiale

Francesco, Roma ospiterà una concentrazione eccezionale di leader del pianeta. Con Giorgia Meloni a fare da padrona di casa, almeno fuori dai confini del Vaticano, per ciò che le sarà possibile. Pare la coincidenza ideale per organizzare alcuni dei vertici internazionali attesi, ma la premier intende tenere un profilo internazionale basso, come impongono i funerali di un pontefice. Avrà qualche colloquio con i leader che le hanno chiesto di vederla, però lontano dai riflettori.I due summit di cui più si parla nella capitale sono quello tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, desiderato dal presidente ucraino, e quello tra lo stesso leader statunitense e Ursula von der Leyen, per discutere dei dazi.

