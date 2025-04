Dietro alle proteste dei corrieri che lavorano per Esselunga solo 2 euro in più al giorno per sollevare 50 tonnellate

Esselunga, in genere sovraccarichi di spesa, non usciranno dai magazzini. La protesta dei corrieri di Deliverit, Cap delivery e Brivio&Viganò, società che si occupano di consegnare la spesa per conto di Esselunga, va avanti, dopo che la trattativa di. Milanotoday.it - Dietro alle proteste dei corrieri che lavorano per Esselunga: solo 2 euro in più al giorno per sollevare 50 tonnellate Leggi su Milanotoday.it Anche oggi i camioncini gialli con il logo, in genere sovraccarichi di spesa, non usciranno dai magazzini. La protesta deidi Deliverit, Cap delivery e Brivio&Viganò, società che si occupano di consegnare la spesa per conto di, va avanti, dopo che la trattativa di.

Cosa riportano altre fonti

Musk spinge per Salvini al Viminale: l’ombra di Starlink dietro le manovre del capitano leghista - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dietro le schermaglie politiche italiane si nascondono spesso interessi internazionali. E stavolta, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, ci sarebbe addirittura Elon Musk a fare pressing perché Matteo Salvini prenda le redini del Viminale. Un’accelerazione che avrebbe poco a che fare con la s 🔗ilgiornaleditalia.it

Con "Itinerarium" a passo lento tra i sentieri dietro casa per (ri)scoprire il nostro territorio - Dal Vergante all'Ossola, dalla pianura novarese fino alla Valsesia, per andare alla (ri)scoperta dei sentieri e dei paesaggi di "casa nostra". É questa l'idea con cui i novaresi Francesca Garagnani, architetta, e Alan Piralla, ingegnere informatico, hanno dato vita a "Itinerarium", un sito... 🔗novaratoday.it

Whitney – Una voce diventata leggenda, la storia vera dietro il film - Whitney – Una voce diventata leggenda, la storia vera dietro il film Whitney – Una voce diventata leggenda (qui la recensione) è basato sulla storia vera della vita e della carriera dell’iconica cantante. Whitney Houston, soprannominata “The Voice”, è una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi, avendo battuto record e venduto più di 200 milioni di dischi in tutto il mondo nel corso della sua carriera. 🔗cinefilos.it

Dietro alle proteste dei corrieri che lavorano per Esselunga: solo 2 euro in più al giorno per sollevare 50 tonnellate; Corrieri Amazon in protesta: Meno carichi di lavoro e più sicurezza; Scioperano i corrieri Amazon: i pacchi restano negli hub, consegne a rilento; Esselunga, la protesta dei corrieri in sciopero dentro il supermarket di San Giuliano: Azienda sorda. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dietro alle proteste dei corrieri che lavorano per Esselunga: solo 2 euro in più al giorno per sollevare 50 tonnellate - Gli autisti che consegnano la spesa online tramite società esterne al colosso della grande distribuzione chiedono un’indennità di 10 euro per il facchinaggio e furgoni con un carico a norma. Il confro ... 🔗milanotoday.it

Sciopero dei corrieri, Esselunga mette in cassa integrazione 200 dipendenti. Protestano i sindacati - Filt Cgil: "Tipica strategia di delegittimazione della protesta. L'azienda vuole mettere i lavoratori gli uni contro gli altri" ... 🔗msn.com

Continua lo sciopero dei corrieri Esselunga, i sindacati: “Fermata una spesa su tre” - Ricomincia la protesta che ha già visto la scorsa settimana 48 ore di presidi davanti ai magazzini dell’azienda in Lombardia ... 🔗milano.repubblica.it