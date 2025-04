Audio dal garage nel mirino scontro sui rumori post delitto di Pierina

garage che si alza. rumori, suoni ’catturati’ dalla telecamera nei sotterranei di via del Ciclamino qualche ora dopo che Pierina Paganelli è stata uccisa alle 22.13 del 3 ottobre 2023. Sarebbe questa una parte del contenuto di un ulteriore Audio registrato dal dispositivo installato a una sessantina di metri da dove Pierina è stata uccisa: un insieme di rumori dalla notte dell’omicidio che potrebbe essere anche più ampio, ma la cui attribuzione e lettura viene comunque ritenuta dagli avvocati di Louis Dassilva, Riario Fabbri ed Andrea Guidi, di rilevante importanza a favore del loro assistito.Un’interpretazione che nel merito non è stata resa nota, ma che appunto attribuirebbe a rumori rilevanti (tra cui l’aprirsi e chiudersi di una tagliafuoco e l’alzarsi di una basculante di un garage nella zona dell’omicidio a qualche ora di distanza) un significato tutto nuovo e la versione per cui ad alcune ore dal delitto, ma comunque prima del ritrovamento, una persona sia stata nei sotterranei dopo che Pierina è morta. Ilrestodelcarlino.it - Audio dal garage nel mirino: scontro sui rumori post delitto di Pierina Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 26 aprile 2025 – Una porta tagliafuoco che si apre e si chiude ancora. E una basculante di unche si alza., suoni ’catturati’ dalla telecamera nei sotterranei di via del Ciclamino qualche ora dopo chePaganelli è stata uccisa alle 22.13 del 3 ottobre 2023. Sarebbe questa una parte del contenuto di un ulterioreregistrato dal dispositivo installato a una sessantina di metri da doveè stata uccisa: un insieme didalla notte dell’omicidio che potrebbe essere anche più ampio, ma la cui attribuzione e lettura viene comunque ritenuta dagli avvocati di Louis Dassilva, Riario Fabbri ed Andrea Guidi, di rilevante importanza a favore del loro assistito.Un’interpretazione che nel merito non è stata resa nota, ma che appunto attribuirebbe arilevanti (tra cui l’aprirsi e chiudersi di una tagliafuoco e l’alzarsi di una basculante di unnella zona dell’omicidio a qualche ora di distanza) un significato tutto nuovo e la versione per cui ad alcune ore dal, ma comunque prima del ritrovamento, una persona sia stata nei sotterranei dopo cheè morta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

