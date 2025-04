Corteo 25 aprile scontri tra manifestanti e forze del ordine

scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il Corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il. Triesteprima.it - Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine Leggi su Triesteprima.it tradurante ilper il 25partito da campo San Giacomo poco primae 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via'Istria dove idel collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il... 🔗triesteprima.it

Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti - Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗secoloditalia.it

Novate, corteo 25 Aprile. Il sindaco: parteciperò - Il sindaco parteciperà al corteo e al comizio in piazza Pertini nel giorno della Liberazione. Nelle scorse settimane il primo cittadino aveva comunicato l’intenzione di non prendere parte e di non parlare alle cerimonie del 25 aprile, interrompendo una lunga tradizione portata avanti finora da tutti i sindaci novatesi. La scelta ha scatenato polemiche e l’indignazione della sinistra novatese e di altre associazioni del territorio. 🔗ilgiorno.it

25 aprile, cortei in tutta Italia. Anpi: A Milano oltre 90mila; Siete assassini. Anpi e pro Pal spaccano il 25 aprile. A Roma sventola la bandiera di Hamas; In 5mila al corteo del 25 Aprile: momenti di tensione e scontri col gruppo “Pro Palestina”; Il corteo a Milano per il 25 Aprile: le notizie in diretta | Oltre 90 mila in piazza Duomo, tensione tra i pro Pal e la Brigata Ebraica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corteo degli "antagonisti", scontri con la Polizia - Ci sono stati scontri fra polizia e manifestanti che hanno preso parte a uno dei cortei organizzati per il 25 aprile a Trieste. Si tratta del corteo partito da piazza san Giacomo. 🔗rainews.it

Corteo 25 aprile, scontri a Trieste: fumogeni, bombe carta, petardi e manganellate. Cosa è successo. - TRIESTE – Momenti di tensione questa mattina durante il corteo per l’80° anniversario della Liberazione, partito dal quartiere di San Giacomo. Alcuni attivisti legati all’area antagonista si sono scon ... 🔗nordest24.it

Scontri a Bergamo durante il Corteo del 25 aprile, 7 agenti feriti: un denunciato - Corteo a Bergamo dove si sono radunate circa cinquemila persone. Si sarebbero verificati alcuni scontri tra sostenitori Pro Pal e agenti di polizia. Sette poliziotti sono rimasti feriti. Una persona è ... 🔗fanpage.it