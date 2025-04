Assane Diao dice addio alla stagione

alla Spagna, precisamente su Marca: Assane Diao e Nico Paz sono I due "bei bambini" dell'allenatore spagnolo. Sono compresi soli con gli occhi. La tua connessione sul campo è cruciale per la tua squadra. Tuttavia, questa unione è finita . almeno in questa stagione. Assane Diao è stato gestito sul piede giusto e non giocherà più ciò che resta ovviamente. L'ex Betis ha subito l'infortunio durante l'allenamento di ieri. Un declino molto importante per CESC. Gli italiani stanno cercando di scalare le posizioni nella classificazione nonostante non giochino nulla. "La procedura ha avuto successo ed è già in fase di riabilitazione", afferma la dichiarazione di come. Il calciatore ha messo un file Raddoppia nell'ultima partita di campionato contro Lecce.

