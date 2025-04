Maschi sorvegliati la serie tv sul sogno femminista

serie in sei episodi, disponibile in streaming su Paramount+, propone una visione distopica di una realtà ipotetica in cui, per garantire la totale sicurezza delle donne, gli uomini- oltre a essere monitorati tramite cavigliere elettroniche - sono costretti a un coprifuoco sette giorni su sette, dalle 19.00 alle 7.00. Una misura che, a causa della pandemia, anche il mondo reale ha imparato a conoscere e con cui, volente o nolente, ha dovuto familiarizzare. Ma torniamo al nuovo prodotto britannico. Emblematica la scena d’apertura del primo episodio: giovani donne camminano spensierate, indisturbate, indossando tacchi e minigonne. Liberoquotidiano.it - Maschi sorvegliati: la serie tv sul sogno femminista Leggi su Liberoquotidiano.it Se il coprifuoco riservato ai soli uomini immaginato da Shawn Christensen, il regista di Curfew, non sembra scandalizzare una parte dei media e della stampa italiana, è invece il mondo dei social a mostrarsi particolarmente colpito. Lain sei episodi, disponibile in streaming su Paramount+, propone una visione distopica di una realtà ipotetica in cui, per garantire la totale sicurezza delle donne, gli uomini- oltre a essere monitorati tramite cavigliere elettroniche - sono costretti a un coprifuoco sette giorni su sette, dalle 19.00 alle 7.00. Una misura che, a causa della pandemia, anche il mondo reale ha imparato a conoscere e con cui, volente o nolente, ha dovuto familiarizzare. Ma torniamo al nuovo prodotto britannico. Emblematica la scena d’apertura del primo episodio: giovani donne camminano spensierate, indisturbate, indossando tacchi e minigonne.

Su questo argomento da altre fonti

Maschi veri: perché la nuova serie di Netflix sul patriarcato merita una possibilità - In arrivo il 21 maggio su Netflix una nuova serie comedy con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti dedicata al tema della mascolinità e della parità di genere 🔗vanityfair.it

Arriva ‘Maschi Veri’, la nuova serie italiana Netflix - Arriverà su Netflix a partire dal prossimo 21 maggio ‘Maschi Veri’, la serie tv made in Italy liberamente ispirata alla produzione spagnola ‘Machos Alfa’. I protagonisti sono quattro amici quarantenni, alle prese con problemi di coppia e con i loro pregiudizi sulle differenze tra uomini e donne nella società. ‘Maschi Veri’, la trama Cosa vuol dire essere un maschio vero? Sentirsi sicuro di sé e avere ogni cosa sotto controllo? Forse no, anzi. 🔗quotidiano.net

Maschi Veri: il trailer della nuova serie Netflix - Maschi Veri: il trailer della nuova serie Netflix Sicuri di sé e convinti di avere tutto sotto controllo: così si sentono i quattro protagonisti di “Maschi Veri”, la commedia, in 8 episodi, con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, disponibile solo su Netflix dal 21 maggio. Ma la realtà è ben diversa perché oggi essere “maschi veri” significa soprattutto mettersi in discussione. 🔗cinefilos.it

Pro Pal contro Pd, scatta la rissa al corteo per il 25 aprile | .it; Islam, siamo venuti qui per sgozzarvi: arresto choc a Catanzaro | .it; Jannik Sinner, il video del primo allenamento in campo? Clamoroso: con chi si allena | .it; Jannik Sinner, la frase che stupisce il pubblico: La media non è stata buona | .it. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arriva ‘Maschi Veri’, la nuova serie italiana Netflix - Cosa vuol dire essere un maschio vero oggi? Ce lo dicono Maurizio Lastrico, Mattero Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti ... 🔗msn.com

Maschi veri : perché la nuova serie di Netflix sul patriarcato merita una possibilità - In arrivo il 21 maggio su Netflix una nuova serie comedy con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti dedicata al tema della mascolinità e della parità di genere ... 🔗vanityfair.it

Maschi Veri, la nuova serie italiana che sfida il mito del "maschio alfa" - Dal 21 maggio 2025, Netflix accoglierà nel suo catalogo Maschi Veri, la nuova commedia seriale italiana ispirata alla fortunata serie spagnola Machos Alfa. Una produzione che unisce comicità e rifless ... 🔗tg24.sky.it