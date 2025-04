Pallamano A Gold Camerano continua a sperare e vince 24 25 in casa di Rubiera

continua a sperare nella disputa dei play-outCamerano, 25 aprile 2025 – Prezioso successo per la Pallamano Camerano che nella sfida salvezza supera in trasferta il Secchia Rubiera e continua la sua corsa verso la salvezza. I ragazzi di coach Beppe Tedesco sfoderano una prestazione di carattere e determinazione, riuscendo ad espugnare il parquet degli emiliani dopo un match palpitante. A corredo della bella prova collettiva si segnalano i 6 punti di Davide Boschetto, sempre più determinante, ed i 4 di vincenzo Laera ed Alex Belardinelli. Primo tempo in equilibrio nei primi 25 minuti, con le due squadre che danno vita ad un appassionante botta e risposta: i gialloblu nel finale di frazione piazzano un break di 0-5 sorpassando i locali ed andando al riposo lungo sul 9-13. Leggi su .com La squadra di Tedesco condanna gli emiliani alla retrocessione diretta enella disputa dei play-out, 25 aprile 2025 – Prezioso successo per lache nella sfida salvezza supera in trasferta il Secchiala sua corsa verso la salvezza. I ragazzi di coach Beppe Tedesco sfoderano una prestazione di carattere e determinazione, riuscendo ad espugnare il parquet degli emiliani dopo un match palpitante. A corredo della bella prova collettiva si segnalano i 6 punti di Davide Boschetto, sempre più determinante, ed i 4 dinzo Laera ed Alex Belardinelli. Primo tempo in equilibrio nei primi 25 minuti, con le due squadre che danno vita ad un appassionante botta e risposta: i gialloblu nel finale di frazione piazzano un break di 0-5 sorpassando i locali ed andando al riposo lungo sul 9-13.

Cosa riportano altre fonti

Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli vince un derby combattuto: 28-25 al Camerano - I gialloblù di Tedesco chiudono il primo tempo in vantaggio sul 12-13, ma nella ripresa una serie di break della squadra di Palazzi fa volare a +7 i locali CINGOLI, 23 febbraio 2025 – La Macagi Cingoli vince il derby contro il Camerano e dà un segnale alle pretendenti per la salvezza: lotterà fino all’ultimo per evitare i play-out. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno vinto 28-25 contro la squadra di Tedesco nella 18^ giornata di Serie A Gold di pallamano. 🔗.com

Pallamano A Gold / Il Camerano sfida l’impresa contro il Bolzano ma perde 29-31 - In una sfida giocata a viso aperto, decide la gara un blackout dei locali di Tedesco alla fine del primo tempo, nonostante un’ottima ripresa CAMERANO, 9 marzo 2025 – La Pallamano Camerano cede davanti al pubblico amico per 29-31 contro il Bozen. Al termine di una sfida tirata e combattuta, i gialloblu devono arrendersi agli altoatesini, dopo una buona prova collettiva, su cui spiccano i 7 gol del giovane Belardinelli, ormai una certezza, oltre al sempre solido Laera. 🔗.com

Pallamano A Gold / Camerano, ora i play-out sono a rischio: la buona prova contro Merano non vale punti (25-29) - I ragazzi di Tedesco agguantano il pari sul 22-22 con una prestazione di cuore e carattere, ma cedono sul finale CAMERANO, 13 aprile 2025 – La Pallamano Camerano cede al cospetto della Black Devils Merano per 25-29 e ora rischia la retrocessione diretta, visto il -8 dal Pressano. Un match in cui i gialloblu hanno sfoderato una grande prova di carattere e cuore, riuscendo a recuperare un iniziale svantaggio importante: purtroppo nel finale è mancata un po’ di lucidità ai ragazzi di coach Beppe Tedesco che hanno lottato fino all’ultimo nonostante le diverse defezioni. 🔗.com

Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli ingrana la quinta: Pressano battuto 32-29 al PalaQuaresima; Pallamano serie A Gold maschile. Camerano a Beppe Tedesco . Un allenatore di esperienza; La Pallamano Camerano riparte con i giovani: benvenuto Salvatore Valerio Di Giovanni; Pallamano, prima trasferta del nuovo anno per l’Albatro: sarà sfida contro il Camerano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pallamano, serie A Gold. Continua la marcia delle prime. Colpaccio Pressano in zona salvezza - Il massimo campionato corre veloce verso la conclusione della stagione regolare. La ventiquattresima giornata della serie A Gold 2024-25 di pallamano ... 🔗oasport.it

Pallamano: Conversano batte Cassano Magnago in Serie A Gold! Teamnetwork Albatro in testa - Una 23esima giornata spumeggiante. La Serie A Gold 2024-2025 di pallamano non smette di regalare emozioni ai suoi appassionati al termine di una settimana ... 🔗oasport.it

Pallamano: oggi in Serie A Gold l’Albatro Siracusa a Bolzano per conservare il primato e ipotecare i play off scudetto - Sfida delicata per il sette aretuseo di Mateo Garralda. A1 donne: oggi l'Erice chiude la fase regolare ospitando il Bressanone. A Silver maschile: definito il calendario dei play out di Haenna e Th Ma ... 🔗lasicilia.it