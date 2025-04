Maripan sicuro Torino non sarà arbitro della lotta scudetto

Maripan si è pronunciato in vista della prossima sfida di Serie A tra Napoli e Torino. Il difensore dei granata ha escluso il ruolo di “arbitro” della sua squadra nel contesto della lotta scudetto.LA SITUAZIONE – Il Torino di Guillermo Maripan non ha più obiettivi importanti da poter conseguire in questa stagione. Il fattore che emerge in maniera più evidente nel finale di annata dei granata, piuttosto, è il possibile ruolo decisivo della squadra di Paolo Vanoli nella lotta scudetto. I piemontesi, infatti, dovranno affrontare nelle ultime 5 giornate di Serie A sia il Napoli sia l’Inter. I partenopei nella prossima gara del Campionato italiano, i nerazzurri nella terzultima sfida del torneo.Maripan sulla lotta scudetto: il Torino non sarà arbitroLE DICHIARAZIONI – Maripan ha così parlato a Sky Sport in vista del match di Serie A tra il Torino e il Napoli, previsto domenica 27 aprile alle ore 20:45: «Non credo che l’equilibrio in testa al Campionato dipenderà soltanto dalle sfide che i partenopei e l’Inter dovranno disputare contro di noi. Inter-news.it - Maripan sicuro: «Torino non sarà arbitro della lotta scudetto!» Leggi su Inter-news.it si è pronunciato in vistaprossima sfida di Serie A tra Napoli e. Il difensore dei granata ha escluso il ruolo di “sua squadra nel contesto.LA SITUAZIONE – Ildi Guillermonon ha più obiettivi importanti da poter conseguire in questa stagione. Il fattore che emerge in maniera più evidente nel finale di annata dei granata, piuttosto, è il possibile ruolo decisivosquadra di Paolo Vanoli nella. I piemontesi, infatti, dovranno affrontare nelle ultime 5 giornate di Serie A sia il Napoli sia l’Inter. I partenopei nella prossima gara del Campionato italiano, i nerazzurri nella terzultima sfida del torneo.sulla: ilnonLE DICHIARAZIONI –ha così parlato a Sky Sport in vista del match di Serie A tra ile il Napoli, previsto domenica 27 aprile alle ore 20:45: «Non credo che l’equilibrio in testa al Campionato dipenderà soltanto dalle sfide che i partenopei e l’Inter dovranno disputare contro di noi.

