Maltempo tarantino e Salento zone di Puglia fra quelle in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile) una parte della Puglia.Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia meridionale." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte Protezione civile della Puglia.

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 7 febbraio, per dodici-diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Puglia, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio, sul resto della regione, con quantitativi cumulati deboli. 🔗noinotizie.it

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo ad eccezione di tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 26 febbraio, per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi cumulati generalmente deboli. 🔗noinotizie.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 aprile: le regioni a rischio - Ancora piogge residue sull’Italia anche se in un generale contesto di miglioramento del tempo. La Protezione civile ha valutato per domani 26 aprile una allerta meteo gialla per rischio idraulico in ... 🔗fanpage.it

Salento, il maltempo mette in ginocchio l'agricoltura. Ecco le coltivazioni più colpite dopo la grandinata di ieri - Salento nella morsa del maltempo. Danni e disagi soprattutto ... Il sindaco di Martano, Fabio Tarantino ha detto che si è trattato di una «grandinata a blocchi mai vista. Abbiamo lavorato ... 🔗quotidianodipuglia.it