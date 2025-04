Allarme a Lodi mancano vigili del fuoco Eventi climatici estremi sempre più frequenti E noi siamo allo stremo

Lodi – Carenza di vigili del fuoco nel Lodigiano e in Lombardia, la Federazione nazionale sicurezza della Cisl lancia l’Allarme. Dal Comando provinciale di Lodi dettagliano la situazione locale: “Solo per il personale operativo, abbiamo una carenza del 47% nel ruolo di caposquadra e caporeparto. Invece, se si considerano anche i vigili del fuoco, la carenza complessiva è del 33%. E ovviamente la mancanza dei primi è quella che ci mette maggiormente in difficoltà” precisano.Non aiuta il cambiamento climatico. “Che il clima stia cambiando è ormai sotto gli occhi di tutti: Eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e violenti, mettono quotidianamente a dura prova il sistema di soccorso. Ancora una volta, i vigili del fuoco si trovano in prima linea (come dimostrato dagli ultimi interventi in provincia di Lodi, dovuti alla tromba d’aria di settimana scorsa), ma a quale prezzo?” si chiede la Fns Cisl, lanciando un vero e proprio Allarme per il 115 di tutta la regione. Ilgiorno.it - Allarme a Lodi, mancano vigili del fuoco: “Eventi climatici estremi sempre più frequenti. E noi siamo allo stremo” Leggi su Ilgiorno.it – Carenza didelnelgiano e in Lombardia, la Federazione nazionale sicurezza della Cisl lancia l’. Dal Comando provinciale didettagliano la situazione locale: “Solo per il personale operativo, abbiamo una carenza del 47% nel ruolo di caposquadra e caporeparto. Invece, se si considerano anche idel, la carenza complessiva è del 33%. E ovviamente la mancanza dei primi è quella che ci mette maggiormente in difficoltà” precisano.Non aiuta il cambiamento climatico. “Che il clima stia cambiando è ormai sotto gli occhi di tutti:meteorologicipiùe violenti, mettono quotidianamente a dura prova il sistema di soccorso. Ancora una volta, idelsi trovano in prima linea (come dimostrato dagli ultimi interventi in provincia di, dovuti alla tromba d’aria di settimana scorsa), ma a quale prezzo?” si chiede la Fns Cisl, lanciando un vero e proprioper il 115 di tutta la regione.

