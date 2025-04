Le scelte sono fatte in 6 lasceranno l’Inter in estate i nomi

sono anche Joaquín Correa, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, tutti accomunati dall’incapacità, per motivi diversi, di conquistarsi uno spazio importante nella rosa nerazzurra.A sorpresa, anche Davide Frattesi potrebbe dire addio a fine stagione: il centrocampista sarebbe pronto a cercare una nuova avventura per rilanciarsi. Tra i partenti figura infine il giovane difensore argentino Palacios, arrivato per 8 milioni di euro ma finito in prestito al Monza, dove non ha convinto. Ilnerazzurro.it - Le scelte sono fatte, in 6 lasceranno l’Inter in estate: i nomi Leggi su Ilnerazzurro.it In casa Inter si cominciano a delineare le prime mosse in vista della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbero sei i giocatori destinati a lasciare Milano, complici prestazioni non all’altezza delle aspettative stagionali.Il primo nome sulla lista è quello di Kristjan Asllani, ma non è solo. In uscita cianche Joaquín Correa, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, tutti accomunati dall’incapacità, per motivi diversi, di conquistarsi uno spazio importante nella rosa nerazzurra.A sorpresa, anche Davide Frattesi potrebbe dire addio a fine stagione: il centrocampista sarebbe pronto a cercare una nuova avventura per rilanciarsi. Tra i partenti figura infine il giovane difensore argentino Palacios, arrivato per 8 milioni di euro ma finito in prestito al Monza, dove non ha convinto.

Michelle Obama risponde alle voci sul divorzio da Barack: «È la prima volta nella mia vita che tutte le mie scelte sono fatte per me stessa» - L’ex first lady ha raccontato del nuovo capitolo della sua vita, in cui le decisioni non dipendono più dalle esigenze degli altri. «Quando ho preso una decisione per me stessa, la gente non riusciva nemmeno a concepirlo. Dovevano presumere che stessi divorziando» 🔗vanityfair.it

Bruno Barbieri: “Sono una persona che ha sofferto. Un figlio? Ho fatto delle scelte di vita” - Bruno Barbieri ha trascorso 48 ore con l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis durante le quali si è raccontato senza filtri. Il giudice di MasterChef e 4 Hotel, ha prima di tutto chiarito il termine di “mappazzone” da lui coniato durante la trasmissione in onda su Sky: “Quando mangi una cosa e c’è un casino di roba sul piatto, diventa un mappazzone, non è impiattato bene”. Lo chef, poi, rivela qual è uno dei suoi crucci: “Il fatto di non aver mai preso tre stelle Michelin, un neo che ho nella carriera. 🔗tpi.it

Cassano senza dubbi: «Se una squadra punta su Paratici non ci sono tante scelte per l’allenatore». E fa il nome di questi due ex Juve - di Redazione JuventusNews24Cassano senza dubbi sul possibile prossimo allenatore del Milan: tutte le dichiarazioni su due ex Juve L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol per analizzare il possibile futuro in panchina del Milan, soffermandosi sui due ex Juve Allegri e Conte. PAROLE – «Se tu vai su Paratici, lui o sceglie Conte e poi bisogna capire se dovesse essere compatibile con la proprietà americana, oppure vanno su Allegri che è l’usato sicuro per Paratici. 🔗juventusnews24.com

