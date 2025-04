La concretezza di Cristian Chivu

Cristian Chivu ci ha messo poco più di due mesi per entrare nella storia del Parma. Certo, la vittorie contro la Juventus lo ha aiutato ma il primo passo l'ha fatto mettendo in fila una serie di risultati positivi che dura da sei gare. La sua squadra è rimasta imbattuta in sei partite di fila in.

Cristian Chivu è il nuovo allenatore del Parma - Cristian Chivu è il nuovo allenatore del Parma. Lo rende noto la società con un comunicato. "Parma Calcio - si legge - dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell'allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio.

Cristian Chivu: da bandiera dell'Inter alla vita di allenatore, la metamorfosi di un leader - Cristian Chivu, dalla lunga carriera all'Inter come giocatore, alla metamorfosi come allenatore: storia di un leader dentro e fuori dal campo Cristian Chivu: da bandiera dell'Inter alla vita di allenatore, la metamorfosi di un leader (Calciomercato.it)La storia di Cristian Chivu inizia nel 1980 in Romania. Sin da bimbo capisce che la sua strada sarà quella del calcio e da subito cresce nelle giovanili del Resita.

ESCLUSIVA - Cristian Chivu è in città - Il Parma ricomincia da Cristian Chivu, ex allenatore della Primavera dell'Inter che eredita la squadra da Fabio Pecchia. Il neo tecnico crociato è arrivato in un hotel del centro cittadino, accompagnato dal suo entourage e scortato dal Team Manager Alessio Cracolici e dal nuovo amministratore...

La concretezza di Cristian Chivu - Il suo calcio è un inno al pragmatismo e il suo Parma ha fatto già meglio del Milan. È entrato nella testa dei ragazzi, capendo le qualità del materiale umano a disposizione e facendosi sentire ...

