Lucumi sul taccuino dell’Inter Porterebbe solidità e personalità

Lucumi è uno dei difensori monitorati con attenzione dall'Inter per la sessione estiva di mercato. Il calciatore del Bologna garantirebbe due qualità significative ai nerazzurri.LA SITUAZIONE – John Lucumi è uno dei vari difensori su cui l'Inter ha concentrato la sua attenzione in vista dell'obiettivo di rinforzare la retroguardia nella prossima stagione. Altri obiettivi sono da rintracciare sempre in Serie A, con Sem Beukema, Isak Jay Idzes e Aaaron De Winter a rappresentare alcuni dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza nerazzurra. In questo quadro, la scelta da fare dovrà essere adeguatamente ponderata, tenendo conto di quanto sia delicato il ruolo di perno centrale della difesa.Lucumi apprezzato dall'Inter. Caratteristiche tecniche e scenarioLE DOTI – Lucumi si sta ben disimpegnando, per la seconda stagione consecutiva, con la maglia del Bologna.

