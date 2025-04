E’ il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco la diretta dei funerali

Papa Francesco, spirato nel giorno del lunedì dell’Angelo. Il corteo funebre, che prenderà il via attorno alle 11:30 da Piazza San Pietro, si snoderà lungo le vie principali della città eterna, muovendosi a passo duomo per poi concludersi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione, in forma strettamente privata.Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: un ultimo viaggio tra i luoghi simbolo, il percorso del corteoIl corteo, formato da una serie di auto che procederanno a passo d’uomo, seguirà un itinerario ben definito. Dopo l’uscita da San Pietro, i veicoli attraverseranno: la Galleria Pasa, il Ponte Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Venezia. Thesocialpost.it - E’ il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco, la diretta dei funerali Leggi su Thesocialpost.it In una Roma blindata, alla presenza dei principali capi di Stato del mondo, oggi sabato 26 aprile 2025 si tengono le esequie di, spirato neldel lunedì dell’Angelo. Il corteo funebre, che prenderà il via attorno alle 11:30 da Piazza San Pietro, si snoderà lungo le vie principali della città eterna, muovendosi a passo duomo per poi concludersi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione, in forma strettamente privata.Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: un ultimo viaggio tra i luoghi simbolo, il percorso del corteoIl corteo, formato da una serie di auto che procederanno a passo d’uomo, seguirà un itinerario ben definito. Dopo l’uscita da San Pietro, i veicoli attraverseranno: la Galleria Pasa, il Ponte Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Venezia.

