Bitter amaranto altre due medaglie d oro la bevanda livornese conquista Germania e Inghilterra

Bitter amaranto prodotto a Livorno da Fabio e Piercristian Elettrico – già dal 2022 titolare del primato come Bitter più premiato al mondo, con 13 medaglie d’oro conquistate in pochi anni – allunga la striscia positiva. Livornotoday.it - Bitter amaranto, altre due medaglie d'oro: la bevanda livornese conquista Germania e Inghilterra Leggi su Livornotoday.it Ancora successi internazionali per i liquori della distilleria Elettrico: ilprodotto a Livorno da Fabio e Piercristian Elettrico – già dal 2022 titolare del primato comepiù premiato al mondo, con 13d’orote in pochi anni – allunga la striscia positiva.

Approfondimenti da altre fonti

Da Livorno al podio del mondo: 15esima medaglia d’oro per il Bitter Amaranto - LIVORNO. Spirits, ancora record per il Bitter Amaranto: da Londra arriva la 15° medaglia d’oro per il liquore livornese. Nuovi successi in Germania e Regno Unito per il prodotto di punta della distill ... 🔗msn.com

Bitter amaranto di livorno conquista altri premi internazionali e rafforza la presenza della distilleria elettrico nel 2025 - Il bitter Amaranto e altri distillati della distilleria Elettrico di Livorno ottengono numerosi premi internazionali in Germania e Regno Unito, valorizzando tradizione artigianale e identità territori ... 🔗gaeta.it

