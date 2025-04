Il poeta che ha scritto 28 lettere al Papa Francesco rispondeva era come parlare con un prete di campagna

Papa Francesco. Il rapporto di carta e penna tra il pontefice e il poeta-scrittore cremasco 69enne, residente da sempre a Capralba, è cominciato nel marzo 2013, pochi giorni dopo la sua elezione ed è terminato poche settimane fa, il 26 marzo, poco dopo l’ultimo ricovero al Gemelli.Papa Francesco, il ricordo di Nico Acampora: “Indossò il grembiule di PizzAut, l’immensità di un semplice gesto”In tutto sono state 28 le lettere indirizzate a Papa Francesco da Pellegrini e tutte hanno ricevuto risposta, su carta intestata, con la firma della segreteria di Stato della Città del Vaticano. Ilgiorno.it - Il poeta che ha scritto 28 lettere al Papa: “Francesco rispondeva, era come parlare con un prete di campagna” Leggi su Ilgiorno.it CAPRALBA (Cremona) – Una corrispondenza senz’altro speciale quella intrattenuta da Lorenzo Pellegrini, l’uomo che scrive ai grandi della terra, ottenendo spesso risposta. Dagli anni ‘70 Pellegrini scrive a personaggi illustri di tutto il mondo: politici, regine e re (tra cui Carlo d’Inghilterra), capi di Stato italiani e stranieri (per esempio Fidel Castro), papi e cardinali. E così è stato anche con. Il rapporto di carta e penna tra il pontefice e ilre cremasco 69enne, residente da sempre a Capralba, è cominciato nel marzo 2013, pochi giorni dopo la sua elezione ed è terminato poche settimane fa, il 26 marzo, poco dopo l’ultimo ricovero al Gemelli., il ricordo di Nico Acampora: “Indossò il grembiule di PizzAut, l’immensità di un semplice gesto”In tutto sono state 28 leindirizzate ada Pellegrini e tutte hanno ricevuto risposta, su carta intestata, con la firma della segreteria di Stato della Città del Vaticano.

Il poeta che ha scritto 28 lettere al Papa: "Francesco rispondeva, era come parlare con un prete di campagna"