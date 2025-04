Raspadori può essere la ‘soluzione fantasia’ L’Inter riflette

Raspadori è un profilo che L'Inter segue con interesse per l'attacco. Il calciatore del Napoli potrebbe offrire quelle qualità tecniche di cui i nerazzurri difettano in avanti.IL PUNTO – Le strade di Giacomo Raspadori e delL'Inter potrebbero incontrarsi nella sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra è infatti alla ricerca di un attaccante che possa agire da collante tra centrocampo e reparto avanzato, offrendo una dinamicità e una velocità nello stretto al momento carenti nella rosa dei meneghini. Raspadori rientra in questo quadro, con la presenza di specifiche caratteristiche tecniche tali da indurre i nerazzurri a riflettere seriamente sull'ipotesi del suo ingaggio.Raspadori alL'Inter? Molto dipende da FrattesiRUOLO CHIAVE – In base a quanto riferito dal Corriere dello Sport poter favorire l'avvicinamento tra Inter e Raspadori è L'Interessamento concreto del Napoli per Davide Frattesi, possibile partente in estate.

