The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered ha già superato i 4 milioni di giocatori Bethesda ringrazia i fan

Bethesda ha rivelato che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha già superato i 4 milioni di giocatori, confermandosi come uno dei ritorni più apprezzati dell'anno. L'annuncio è arrivato direttamente dal publisher di proprietà di Microsoft, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine ai fan attraverso un post sul proprio profilo ufficiale X:"Siamo così grati ai più di 4 milioni di voi che sono già tornati a Cyrodiil con Oblivion Remastered. Grazie!"Ricordiamo che il gioco, riedizione del celebre RPG del 2006, ha riportato gli utenti nel cuore dell'Impero di Tamriel con una veste grafica rinnovata e migliorie tecniche che hanno saputo mantenere lo spirito originale, ma con un feeling attuale. Il grande affetto del pubblico dimostra non solo la forza nostalgica del brand, ma anche la capacità di Bethesda di aggiornare i propri classici con rispetto e cura.

