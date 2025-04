Le cronache di Narnia Emma Mackey entra nel cast del film di Greta Gerwig

Emma Mackey sembra sarà una delle interpreti del prossimo film tratto dalla saga Le cronache di Narnia, scritto e diretto da Greta Gerwig. L'interprete della Strega Bianca nel nuovo film tratto dalla saga letteraria Le cronache di Narnia sembra sia stata scelta. Le fonti di Deadline sostengono infatti che il ruolo sia stato affidato a Emma Mackey, la star di Sex Education. I possibili protagonisti Alcuni mesi fa era emersa la notizia che Charli xcx avrebbe dovuto interpretare il personaggio nel film che sarà diretto da Greta Gerwig. L'artista sembra poi aver abbandonato il progetto, per motivi non precisati. Emma Mackey, che ha ottenuto la parte della strega, è diventata popolare in tutto il mondo grazie allo show Sex Education e ha recitato .

Emma Mackey interpreterà la Strega Bianca in Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig per Netflix - Emma Mackey interpreterà la Strega Bianca in Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig per Netflix È ufficiale: Emma Mackey, attrice vincitrice di un BAFTA, interpreterà la Strega Bianca nel film di Netflix su Le Cronache di Narnia della regista Greta Gerwig, come hanno confermato fonti a Deadline. L’attrice assume dunque il ruolo al quale sarebbe stata precedentemente legata Charli XCX. Le ragioni del mancato accordo della musicista non sono chiare, ma questo permette a Mackey di unirsi ad un cast che – stando a quanto fino ad oggi riportato – comprenderebbe anche Daniel Craig, nel ruolo dello ... 🔗cinefilos.it

Le Cronache di Narnia, Netflix vuole Meryl Streep nel ruolo di Aslan? - Meryl Streep potrebbe vestire i panni di Aslan, il Grande Leone, nella prossima trasposizione cinematografica de Le cronache di Narnia diretta da Greta Gerwig per Netflix. Secondo quanto riportato da Nexus Point News e confermato da Deadline, Streep sarebbe in trattative per il ruolo, anche se non è ancora stata estesa alcuna offerta ufficiale. Se confermato, l’adattamento vedrebbe Aslan rappresentato come un personaggio femminile, segnando un cambiamento significativo rispetto alla versione originale di C. 🔗cinemaserietv.it

Le cronache di Narnia: i cinema americani minacciano di boicottare il film di Greta Gerwig - Clamorosa protesta degli esercenti cinematografici statunitensi nei confronti del prossimo film della regista di Barbie. L'industria cinematografica è in rivolta dopo che IMAX ha accettato la distribuzione di Narnia di Greta Gerwig, su oltre 1.000 schermi. Gli studios in particolare sono furiosi e avrebbero cercato di far saltare l'accordo. Soprattutto Disney pare che non abbia apprezzato la mossa, visto che Narnia è stato programmato in uscita il Giorno del Ringraziamento 2026, proprio la stessa data in cui un ignoto film Disney è in uscita. 🔗movieplayer.it

