Ilrestodelcarlino.it - Follia in una villetta: prende a fiocinate i parenti, in manette dopo una breve fuga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 26 aprile 2025 – “Come stai?” e poi spara al cugino con il fucile subacqueo colpendolo all’addome. Rivolge poi l’arma anche contro la moglie dell’uomo ed esplode un altro colpo che sfiora la guancia sinistra della donna. L’aggressore, a questo punto, si da allaa piedi, forse aiutato da un complice. I vicini sentono le urla della coppia ferita. “Aiutateci, vi prego”. Il primo ad arrivare è il maestro elementare Paolo Occhi. Trova a terra l’uomo con una fiocina di un metro e mezzo conficcata nell’intestino. La moglie è ferita, ma in grado di chiamare i soccorsi. Intanto Occhi aiuta il vicino tenendo la fiocina ferma per evitare ulteriori dolori e danni all’amico, anche lui insegnante, ma in pensione da anni.Teatro del tentato omicidio via Copparo a Boara, una striscia di asfalto e terra maledetta.