Corriere dello Sport – Niente Roma Steijn andrà al Feyenoord C’è l’accordo con il Twente

Corriere:Sem Steijn si allontana dalla Roma. Secondo quanto riportato dai media olandesi, il fantasista del Twente è sempre più vicino al Feyenoord di Robin Van Persie. Affare in dirittura d’arrivo, con cifre e dettagli che sarebbero stati limati negli ultimi giorni.Dall’Olanda: Steijn al Feyenoord, Niente Roma per l’attaccanteStando all’indiscrezione rilanciata dal portale olandese AD.nl, Sem Steijn è ormai promesso sposo del Feyenoord, club che è attualmente in corsa per il terzo posto in Eredivisie. Gli olandesi avrebbero battuto in queste ore la concorrenza della Roma, che aveva seguito con attenzione la situazione del ragazzo classe 2001, pronto a firmare un contratto di quattro anni con la società di Rotterdam. Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Niente Roma, Steijn andrà al Feyenoord. C’è l’accordo con il Twente” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-25 20:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del:Semsi allontana dalla. Secondo quanto riportato dai media olandesi, il fantasista delè sempre più vicino aldi Robin Van Persie. Affare in dirittura d’arrivo, con cifre e dettagli che sarebbero stati limati negli ultimi giorni.Dall’Olanda:alper l’attaccanteStando all’indiscrezione rilanciata dal portale olandese AD.nl, Semè ormai promesso sposo del, club che è attualmente in corsa per il terzo posto in Eredivisie. Gli olandesi avrebbero battuto in queste ore la concorrenza della, che aveva seguito con attenzione la situazione del ragazzo classe 2001, pronto a firmare un contratto di quattro anni con la società di Rotterdam.

