Antonella Clerici ha aperto la puntata del 24 aprile del suo programma “È sempre mezzogiorno” su Rai1, rivelando ai telespettatori di avere alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi ad accertamenti medici. Dopo tre giorni di assenza dal piccolo schermo, dovuti alla scomparsa di Papa Francesco, la conduttrice è tornata in studio con un apparecchio medico applicato al braccio: un holter pressorio per il monitoraggio della pressione arteriosa nell’arco delle 24 ore.La rivelazione in direttaCon la sua consueta trasparenza e un pizzico di ironia, Clerici ha spiegato al pubblico: “Continuiamo a cucinare e a tenervi compagnia. Ma siccome sono abituata a raccontarvi tutto e ve ne accorgerete, vi dico che se sentite strani rumori, mi hanno messo l’holter per la pressione perché ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati”. Ilfogliettone.it - Antonella Clerici rivela in diretta i suoi problemi di salute: “Ho sbalzi pressori…” Leggi su Ilfogliettone.it “Devo dirvi una cosa personale”. Con queste parole,ha aperto la puntata del 24 aprile del suo programma “È sempre mezzogiorno” su Rai1,ndo ai telespettatori di avere alcunidiche l’hanno costretta a sottoporsi ad accertamenti medici. Dopo tre giorni di assenza dal piccolo schermo, dovuti alla scomparsa di Papa Francesco, la conduttrice è tornata in studio con un apparecchio medico applicato al braccio: un holter pressorio per il monitoraggio della pressione arteriosa nell’arco delle 24 ore.Lazione inCon la sua consueta trasparenza e un pizzico di ironia,ha spiegato al pubblico: “Continuiamo a cucinare e a tenervi compagnia. Ma siccome sono abituata a raccontarvi tutto e ve ne accorgerete, vi dico che se sentite strani rumori, mi hanno messo l’holter per la pressione perché ho deglipressori che vanno monitorati”.

