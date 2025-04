Monza non rispondeva al telefono donna di 57 anni trovata morta in casa

Monza, 25 aprile 2025 – Era morta, nella sua abitazione, dove viveva da sola. Macabra scoperta quella fatta oggi verso mezzogiorno da una pattuglia della polizia locale di Monza in un appartamento di proprietà comunale in zona viale Libertà, dove è stato trovato un cadavere di una donna che lì risiedeva.A dare l’allarme è stata una conoscente della donna deceduta perché da ieri, giovedì 24 aprile, non riusciva a mettersi in contatto con lei e nemmeno la donna rispondeva alle numerose telefonate.I vigili del fuoco che sono entrati nell’appartamento, seguiti dagli agenti della polizia locale e poi dal medico legale si sono trovati davanti il cadavere della donna, una 57enne. Da quanto emerso, si tratterebbe di una morte naturale, non sono sono stati riscontrati segni di violenza e l’appartamento era chiuso dall’interno. Ilgiorno.it - Monza, non rispondeva al telefono: donna di 57 anni trovata morta in casa Leggi su Ilgiorno.it , 25 aprile 2025 – Era, nella sua abitazione, dove viveva da sola. Macabra scoperta quella fatta oggi verso mezzogiorno da una pattuglia della polizia locale diin un appartamento di proprietà comunale in zona viale Libertà, dove è stato trovato un cadavere di unache lì risiedeva.A dare l’allarme è stata una conoscente delladeceduta perché da ieri, giovedì 24 aprile, non riusciva a mettersi in contatto con lei e nemmeno laalle numerose telefonate.I vigili del fuoco che sono entrati nell’appartamento, seguiti dagli agenti della polizia locale e poi dal medico legale si sono trovati davanti il cadavere della, una 57enne. Da quanto emerso, si tratterebbe di una morte naturale, non sono sono stati riscontrati segni di violenza e l’appartamento era chiuso dall’interno.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sacchi pieni di rifiuti abbandonati: denunciato il titolare di bar di Monza - Aveva scelto come pattumiera del suo locale via Cesare da Sesto, nel quartiere San Donato a Monza. Ma quella modalità errata di smaltire i rifiuti è stata scoperta dagli agenti della polizia locale. Durante un controllo del territorio, i vigili hanno individuato una vera e propria discarica in... 🔗monzatoday.it

Parigi ancora più vicino a Monza, torna il treno che in meno di 7 ore da Milano porta in Francia - Il treno che collega Milano a Parigi torna in servizio. Il collegamento ripartirà il primo aprile, con servizio effettuato dal Frecciarossa 1.000 che offrirà quattro viaggio al giorno tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon. Il viaggio dura meno di sette ore e i biglietti possono essere... 🔗monzatoday.it

Il Parma pareggia 1-1 a Monza ed aggancia il Lecce - AGI - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Parma, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A: al vantaggio di Armando Izzo risponde il gol di Ange-Yoan Bonny. Dopo un'iniziale fase di studio, al 12' Birindelli si rende pericoloso con una conclusione al volo su suggerimento di Kyriakopoulos, ma Suzuki blocca agevolmente la sfera. La partita stenta a decollare, ma con il passare dei minuti sono i padroni di casa ad attaccare con maggiore convinzione, soprattutto quando al 28' Bianco lascia partire un'insidiosa conclusione dalla ... 🔗agi.it

Monza, non rispondeva al telefono: donna di 57 anni trovata morta in casa; Quando Monza moltiplicava scuole per rispondere al baby boom; Monza, anziana trovata morta in casa: disposta l’autopsia; Serie A, Como-Monza 1-1: Caprari risponde a Engelhardt. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Monza, non rispondeva al telefono: donna di 57 anni trovata morta in casa - L’allarme è stato lanciato da una conoscente. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Sul corpo non ci sarebbero tracce di violenza, ma è stata comunque disposta l’autopsia ... 🔗ilgiorno.it

Non risponde al telefono, i familiari si precipitano a casa e la trovano morta in camera da letto - ANCONA - Non rispondeva da ore ai familiari, che per questo motivo hannon deciso di recarsi direttamente nell'abitazione della donna. E lì, questo pomeriggio (9 aprile), hanno fatto la terribile ... 🔗msn.com

Da giorni non rispondeva al telefono, uomo trovato morto in casa a Porto Torres - Sono stati i familiari a lanciare l’allarme, preoccupati perché l’anziano non rispondeva da alcuni giorni al telefono. I Vigili sono riusciti a entrare nella casa dell’uomo con l’autoscala da una ... 🔗sardegnalive.net