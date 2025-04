Justcalcio.com - Liverpool Invia un’offerta notevole per la superstar del Chelsea Cole Palmer: rapporto

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Si dice chestia allineando una mossa straordinaria per ladel, attualmente disponibile in contrasto con il 20/1 per vincere il Ballon d’Or del 2025, è diventato il ragazzo di riferimento del Blues in attacco negli ultimi 18 mesi dopo la sua mossa relativamente sorprendente dal Manchester City nel 2023.Ma con ilche lotta per la qualifica della UEFA Champions League nella Premier League, la squadra di Arne Slot sta aspettando pazientemente le ali per assicurarsi un accordo per renderlo un giocatore diin vista della prossima stagione.Ti potrebbe piacereQuindi,potrebbe diventare un giocatore diprima della prossima stagione?potrebbe essere sulla buona strada per Anfield quest’estate? (Credito immagine: Alamy)Dopo una stagione straordinaria per ill’anno scorso, il 22enne sembra improbabile che batterà i 27 gol e 15 assist che si è registrato per il Blues questa volta.