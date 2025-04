Pallamano A Gold La Macagi Cingoli e Palazzi salutano il PalaQuaresima con una vittoria 34 28 al Bolzano

vittoria in 8 gare e agganciano Fasano all’ottavo posto. Coach Palazzi lascia a fine stagione Cingoli, 25 aprile 2025 – La Macagi Cingoli mette la prima ciliegina sulla torta chiamata salvezza. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno vinto 34-28 contro Bolzano, ottenendo la quarta vittoria consecutiva in casa in Serie A Gold di Pallamano e mantenendo l’imbattibilità casalinga nelle gare giocate nel 2025.Strappini e compagni hanno condotto il match in vantaggio fin dalle prime battute, scappando solo nel finale contro una squadra ospite mai doma. Si tratta del miglior modo di chiudere la stagione al PalaQuaresima e di salutare coach Sergio Palazzi che lascerà il club alla fine di quest’annata. Primo tempo Sebbene la partita non dica più molto per la classifica, con Cingoli già salvo e Bolzano già fuori dai play-off, il pubblico ha risposto presente riempiendo il palasport cingolano. Leggi su .com Strappini e compagni ottengono la settimain 8 gare e agganciano Fasano all’ottavo posto. Coachlascia a fine stagione, 25 aprile 2025 – Lamette la prima ciliegina sulla torta chiamata salvezza. I ragazzi di, infatti, hanno vinto 34-28 contro, ottenendo la quartaconsecutiva in casa in Serie Adie mantenendo l’imbattibilità casalinga nelle gare giocate nel 2025.Strappini e compagni hanno condotto il match in vantaggio fin dalle prime battute, scappando solo nel finale contro una squadra ospite mai doma. Si tratta del miglior modo di chiudere la stagione ale di salutare coach Sergioche lascerà il club alla fine di quest’annata. Primo tempo Sebbene la partita non dica più molto per la classifica, congià salvo egià fuori dai play-off, il pubblico ha risposto presente riempiendo il palasport cingolano.

