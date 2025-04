25 aprile in Risiera oltre 2000 persone alla cerimonia contestato Dipiazza

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha subito una pesante contestazione in occasione del discorso proferito durante la cerimonia per la Liberazione, organizzata in Risiera di San Sabba, oggi 25 aprile. Il discorso del primo cittadino è stato raggiunto da fischi e cori in più occasioni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

25 aprile in Risiera, oltre 2000 persone alla cerimonia, contestato Dipiazza - La cerimonia è partita pochi minuti dopo le 11. Cori e fischi contro il primo cittadino triestino. Nel piazzale grande presenza di pubblico. Fuori il corteo antagonista ... 🔗triesteprima.it

25 aprile in Risiera, rinforzi per polizia e carabinieri - Arrivano agenti del reparto mobile e militari specializzati nella gestione dell'ordine pubblico: 120 uomini in più anche per controllare i cortei ... 🔗rainews.it

25 aprile in Risiera, contestato il discorso del sindaco di Trieste - Il discorso di Dipiazza accolto da fischi e dal canto di "Bella ciao". Scontri fra la polizia e i partecipanti ad uno dei cortei in città ... 🔗rainews.it