Malore nel area di servizio donna soccorsa sulla Statale 36

sulla SS36. Un episodio di emergenza sanitaria si è verificato nel primo pomeriggio di giovdì 24 aprile lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione nord. Una donna di 45 anni ha accusato un Malore mentre si trovava all'interno dell'area di servizio Mandello. Leccotoday.it - Malore nell'area di servizio: donna soccorsa sulla Statale 36 Leggi su Leccotoday.it AllarmeSS36. Un episodio di emergenza sanitaria si è verificato nel primo pomeriggio di giovdì 24 aprile lungo la Strada36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione nord. Unadi 45 anni ha accusato unmentre si trovava all'interno dell'diMandello.

Approfondimenti da altre fonti

Malore nell'area di servizio: donna soccorsa sulla Statale 36 - Allarme sulla SS36. Un episodio di emergenza sanitaria si è verificato nel primo pomeriggio di giovdì 24 aprile lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione nord. Una donna di 45 anni ha accusato un malore mentre si trovava all'interno dell'area di servizio Mandello... 🔗leccotoday.it

Malore nell'area di servizio: donna soccorsa sulla Statale 36 - Allarme sulla SS36. Un episodio di emergenza sanitaria si è verificato nel primo pomeriggio di giovdì 24 aprile lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione nord. Una donna di 45 anni ha accusato un malore mentre si trovava all'interno dell'area di servizio Mandello... 🔗leccotoday.it

Paura lungo l’autostrada A9 a Cadorago, camion abbatte una colonnina del gas: evacuata l'area di servizio - Cadorago, 26 febbraio 2025 - Questa mattina poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti nell'area di servizio Lario Ovest, lungo l’autostrada A9 all’altezza di Cadorago, per un incidente causato da un camion in manovra: durante le operazioni di sosta, il mezzo pesante ha divelto una colonnina della distribuzione di Gpl, staccando la condotta dalla sua base e causando un'importante perdita di gas. 🔗ilgiorno.it

?? Malore nell'area di servizio: donna soccorsa sulla Statale 36; Via Portuense: incendio di sterpaglie, donna soccorsa e traffico bloccato; STRADELLA - Malore fatale all'autogrill, muore una donna; Malore alla Conad, soccorsa una donna. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Malore nell'area di servizio: donna soccorsa sulla Statale 36 - Allarme sulla SS36. Un episodio di emergenza sanitaria si è verificato nel primo pomeriggio di giovdì 24 aprile lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione nord. Una ... 🔗leccotoday.it

Malore al rifugio, il genero corre ad avvisare i soccorsi: donna salvata in extremis, è in terapia intensiva - SELVA DI CADORE (BELLUNO) - Donna colta da un malore al rifugio di Selva di Cadore ... provveduto ad allertare il 118 ed a predisporre un'area di atterraggio per l'elicottero su una superficie ... 🔗msn.com

Accusa un malore in palestra, donna cade a terra e batte la testa: la corsa in ospedale - ANCONA - L'hanno vista cadere a terra e hanno subito attivato i soccorsi. Era in palestra quando probabilmente per un improvviso malore una donna di 60 anni è caduta a terra battendo anche la testa. 🔗corriereadriatico.it