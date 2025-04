I bergamaschi a Roma per l’ultimo saluto a Francesco in 105 all’alba in San Pietro Gesto di gratitudine per un Papa vicino alla gente Video

all’alba l’arrivo a Roma per l’omaggio a Francesco con migliaia di altri fedeli. Ecodibergamo.it - I bergamaschi a Roma per l’ultimo saluto a Francesco: in 105 all’alba in San Pietro. «Gesto di gratitudine per un Papa vicino alla gente» - Video Leggi su Ecodibergamo.it IL VIAGGIO. Questa mattina - 25 aprile -l’arrivo aper l’omaggio acon migliaia di altri fedeli.

