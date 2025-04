Papa Francesco i fedeli in coda al feretro usati per chiedere un Bergoglio bis

fedeli in coda per rendere omaggio a Francesco, che terminerà stasera alle 19 per far posto alla cerimonia di chiusura della bara, non sarà solo un momento di commiato e partecipazione spirituale. Al pari del corteo funebre, che domani porterà Bergoglio alla sepoltura di Santa Maria Maggiore, entrambe le cornici di pubblico («Si stima un milione di persone», sostiene il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci) saranno usate come megafono per sottolineare l’apprezzamento dei cattolici per il defunto pontefice e stabilire una narrazione utilissima.Utilissima a chi? A quanti avranno buon gioco a sostenere che mai come in questo caso vox populi, vox Dei e, dunque, si prodigheranno per far arrivare perfino nel chiuso del Conclave quel «chiacchiericcio» (Bergoglio dixit) secondo cui servirebbe davvero un sequel, un pontificato dalla linea in continuità con quello appena terminato e che tanto ha scaldato le anime progressiste (avevate mai visto l’ex comunista Bertinotti o l’abortista Bonino omaggiare così un Papa?). Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, i fedeli in coda al feretro usati per "chiedere" un Bergoglio bis Leggi su Liberoquotidiano.it La colonna diinper rendere omaggio a, che terminerà stasera alle 19 per far posto alla cerimonia di chiusura della bara, non sarà solo un momento di commiato e partecipazione spirituale. Al pari del corteo funebre, che domani porteràalla sepoltura di Santa Maria Maggiore, entrambe le cornici di pubblico («Si stima un milione di persone», sostiene il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci) saranno usate come megafono per sottolineare l’apprezzamento dei cattolici per il defunto pontefice e stabilire una narrazione utilissima.Utilissima a chi? A quanti avranno buon gioco a sostenere che mai come in questo caso vox populi, vox Dei e, dunque, si prodigheranno per far arrivare perfino nel chiuso del Conclave quel «chiacchiericcio» (dixit) secondo cui servirebbe davvero un sequel, un pontificato dalla linea in continuità con quello appena terminato e che tanto ha scaldato le anime progressiste (avevate mai visto l’ex comunista Bertinotti o l’abortista Bonino omaggiare così un?).

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, il testo integrale dell'ultimo messaggio scritto ai fedeli per la Pasqua - L'ultimo messaggio di Papa Francesco, morto oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni, è stato letto il giorno di Pasqua dal maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli. Bergoglio si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni per l'Urbi et Orbi ricevendo l'applauso festante dei fedeli presenti in... 🔗europa.today.it

Papa Francesco, un mese fa il ricovero: continua l’omaggio dei fedeli al Gemelli - “Il Papa ha trascorso una notte tranquilla”. Lo ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede con il consueto aggiornamento mattutino su Papa Francesco, ricoverato da un mese all’ospedale Gemelli di Roma. In serata tornerà il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del pontefice, in cura per una polmonite bilaterale nel Policlinico romano dal 14 febbraio scorso. Nella serata di giovedì 13 marzo fonti della Santa Sede avevano riferito che la situazione di Bergoglio “resta stazionaria in un quadro complesso”. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, riaperta all’alba San Pietro: 128mila fedeli per l’omaggio a Bergoglio - Prosegue senza sosta l’omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco. La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2.30 di notte e ha riaperto questa mattina, venerdì 25 aprile, alle 5.40 per poter consentire al maggior numero possibile di persone, in coda da ore, di poter salutare da vicino il Pontefice. Roma resta blindata in vista dell’arrivo di capi di Stato e di governo da tutto il mondo per i funerali che si terranno domani e anche per le celebrazioni del 25 aprile, in occasione degli 80 anni della Festa della Liberazione. 🔗lapresse.it

Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; Papa Francesco, i fedeli in coda al feretro usati per chiedere un Bergoglio bis | .it; L'omaggio di 250mila persone per Papa Francesco. Alle 10 i funerali; Papa Francesco, la lunga coda di fedeli a San Pietro già dalle 7 del mattino. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, l’omaggio cosmopolita dei fedeli in coda a San Pietro per l’ultimo saluto - Pellegrini da tutto il mondo si sono accodati in piazza San Pietro per poter entrare nella basilica e dare un ultimo saluto al Papa alla vigilia dei funerali ... 🔗ilsecoloxix.it

Gli ultimi fedeli salutano Papa Francesco prima della chiusura del feretro, c'è anche il card. Zuppi - Gli ultimi fedeli che da giorni sono in coda a San Pietro per rendere omaggio a Papa Francesco lasciano la Basilica, tra loro c’è anche il cardinale Zuppi. Il feretro viene chiuso in privato. 🔗repubblica.it

Papa Francesco, a San Pietro fedeli di nuovo in coda anche di notte - Lunghissime code anche di notte davanti a San Pietro. Il Vaticano ha deciso di tenere aperte le porte della Basilica oltre la mezzanotte di giovedì per consentire alle persone in attesa da ore di rend ... 🔗msn.com