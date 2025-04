Funerale di Papa Francesco Oriocenter spegne la musica

A ORIO AL SERIO. In occasione del funerale del Pontefice sabato 26 aprile il centro commerciale spegnerà la musica nella galleria di negozi. Sul maxischermo la diretta della celebrazione alle 10.

Cosa riportano altre fonti

Funerale di Papa Francesco, Oriocenter spegne la musica; Papa Francesco, chiusa la bara. Il saluto di oltre 250mila fedeli. La diretta dei funerali qui

