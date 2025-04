Trump Ora Mosca e Kiev si incontrino per concludere accordo La Crimea alla Russia e Zelensky firmi subito intesa sulle terre rare

Ucraina, Trump: “L’accordo sui minerali potrebbe essere firmato in 2-3 giorni. Né Kiev né Mosca hanno le carte, saremo noi a fermare la guerra” - Dopo le minacce di Elon Musk, domenica, all’Ucraina sulla possibilità di impedire l’uso di Starlink e le offese al ministro polacco Sikorski, il tycoon abbassa i toni e riapre uno spiraglio per una tregua nel Paese L'articolo Ucraina, Trump: “L’accordo sui minerali potrebbe essere firmato in 2-3 giorni. Né Kiev né Mosca hanno le carte, saremo noi a fermare la guerra” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mosca conferma la telefonata Trump-Putin. Kiev apre all'allentamento delle sanzioni | La diretta - La diplomazia Usa continua a lavorare per porre fine al conflitto. Nuovi attacchi russi e ucraini nella notte: droni di Kiev sulle infrastrutture nell'Astrakhan 🔗ilgiornale.it

Trump-Putin, telefonata conclusa, stop attacchi di Kiev e Mosca a infrastrutture energetiche per un mese, zar chiede blocco aiuti militari Usa a Zelensky - È terminato il colloquio telefonico tra il Presidente Usa e russo, i due leader hanno stabilito che rimarranno in contatto Si è conclusa la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump, il Cremlino ha confermato "l'impegno fondamentale per una risoluzione pacifica del conf 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina: accordo Trump-Putin sulla Crimea agita Kiev. Zelensky ribadisce: "E' nostra" - Insomma, l'accordo che Trump vuole portare a casa per, come ha detto, salvare la vita di 5000 ragazzi a settimana, sta prendendo la piega favorevole per Mosca. Al punto che Putin avrebbe accettato ... 🔗tg.la7.it