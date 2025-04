Impasse sul caso Becciu ma il cardinale insiste Io potrò votare

caso è chiuso: è già fuori” Repubblica.it - Impasse sul caso Becciu ma il cardinale insiste: “Io potrò votare” Leggi su Repubblica.it Il porporato privato dei suoi diritti da Francesco: “Mi disse di aver trovato una soluzione”. Paglia lo smentisce: “Ilè chiuso: è già fuori”

Su questo argomento da altre fonti

Caso Becciu sul Conclave: il Papa non mi ha escluso. Chaouqui: lo voleva nella Sistina - Il caso legato al cardinale Angelo Becciu scuote la Curia romana in vista dell'elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. "Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice", ha ribadito ieri il prelato che ha annunciato la sua partenza per Roma. Quattro anni fa la nota con cui la Sala Stampa della Santa Sede annunciava l'accettazione della "rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato" di Becciu, formula curiale con cui in pratica il ... 🔗iltempo.it

Conclave, il caso del cardinale Becciu: «Non sono stato estromesso, voterò il nuovo Papa» - All’indomani della morte di Papa Francesco, il caso del cardinale Angelo Becciu è tornato a scuotere le mura vaticane. Becciu, già privato da Papa Francesco nel 2020 dell’incarico di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dei «diritti connessi al cardinalato» come reso noto in un comunicato della Sala Stampa vaticana, ha contestato la validità di quella esclusione rivendicando il diritto di partecipare al Conclave. 🔗lettera43.it

Conclave e caso Becciu: ha diritto di votare oppure no? Il nodo aperto tra diritto canonico e interpretazioni papali - Mentre in Vaticano e in tutto il mondo cattolico è vivo il sentimento di lutto per la morte, ieri, di papa Francesco, i cui funerali si svolgeranno sabato prossimo, l’attenzione sul futuro della Chiesa si concentra inevitabilmente sul prossimo Conclave. Un Conclave che, già prima di aprirsi, è segnato da una questione delicatissima: il caso del cardinale Angelo Becciu. Il porporato sardo, figura di spicco nella Curia romana fino al 2020, era stato al centro di un’udienza clamorosa il 24 settembre di quell’anno, durante la quale papa Francesco gli aveva revocato l’incarico di prefetto della ... 🔗laprimapagina.it

Impasse sul caso Becciu ma il cardinale insiste: “Io potrò votare” - Il porporato privato dei suoi diritti da Francesco: “Mi disse di aver trovato una soluzione”. Paglia lo smentisce: “Il caso è chiuso: ... 🔗repubblica.it

Parolin “liquida” Becciu: il caso scuote il conclave (ma lui resiste). Giallo su due atti papali - Il cardinale Giovanni Angelo Becciu parteciperà o no al conclave? Il dibattito è aperto, tra i cardinali che si stanno riunendo in questi giorni in congregazione generale, con punte ... 🔗ilmessaggero.it

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco - Continua a tener banco il controverso caso del cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo Papa ... 🔗fanpage.it