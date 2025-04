Roberto Parli ex di Adriana Volpe condannato per maltrattamenti 2 anni e 2 mesi di reclusione

anni, la quinta sezione penale del tribunale di Roma ha emesso una sentenza che ha visto Roberto Parli, 50 anni ed ex marito della nota conduttrice televisiva Adriana Volpe, condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti familiari ai danni della ex moglie e della loro figlia tredicenne. La decisione del tribunale riconosce l’imprenditore colpevole di violenza psicologica perpetrata ai danni della Volpe e della figlia. Secondo quanto stabilito dalla sentenza, l’uomo, originario del Principato di Monaco, avrebbe agito “in abituale stato di alterazione per alcol e psicofarmaci” nel periodo compreso tra il 2020 e il 2021.Dettagli della sentenza e delle accuseLa sentenza del tribunale di Roma ha riconosciuto Roberto Parli responsabile di aver sottoposto Adriana Volpe e la loro figlia a continue minacce e umiliazioni. Ilfogliettone.it - Roberto Parli, ex di Adriana Volpe, condannato per maltrattamenti: 2 anni e 2 mesi di reclusione Leggi su Ilfogliettone.it Al termine di un processo che si è protratto per oltre tre, la quinta sezione penale del tribunale di Roma ha emesso una sentenza che ha visto, 50ed ex marito della nota conduttrice televisivaa 2e 2diper il reato difamiliari ai ddella ex moglie e della loro figlia tredicenne. La decisione del tribunale riconosce l’imprenditore colpevole di violenza psicologica perpetrata ai ddellae della figlia. Secondo quanto stabilito dalla sentenza, l’uomo, originario del Principato di Monaco, avrebbe agito “in abituale stato di alterazione per alcol e psicofarmaci” nel periodo compreso tra il 2020 e il 2021.Dettagli della sentenza e delle accuseLa sentenza del tribunale di Roma ha riconosciutoresponsabile di aver sottopostoe la loro figlia a continue minacce e umiliazioni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Adriana Volpe, ex marito Roberto Parli condannato: episodi di violenza e reazioni - Ex marito di Adriana Volpe condannato: la decisione del tribunale Dopo oltre tre anni di processo, la quinta sezione penale del Tribunale di Roma ha emesso una sentenza che segna una svolta nella tormentata vicenda tra Adriana Volpe e il suo ex marito Roberto Parli. L'imprenditore, 50 anni, originario del Canton Ticino e residente a Montecarlo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in ambito familiare. 🔗tvpertutti.it

Adriana Volpe, condannato il suo ex marito Roberto Parli: la sentenza - Il tribunale di Roma ha condannato Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti familiari e minacce nei confronti della conduttrice televisiva e della loro figlia. La sentenza arriva dopo un processo durato oltre tre anni, che ha portato alla luce episodi di violenza psicologica e comportamenti intimidatori da parte dell’imprenditore svizzero. Una relazione degenerata in violenza psicologica per Adriana Volpe Secondo quanto emerso durante il processo, Parli avrebbe sottoposto Volpe e la figlia a reiterati atti di violenza morale e psicologica, ... 🔗anticipazionitv.it

Adriana Volpe, come sono i rapporti oggi con gli ex mariti Chicco Cangini e Roberto Parli - Adriana Volpe nel suo passato sentimentale ha avuto storie importanti con due ex mariti, l’ultimo dei quali, Roberto Parli l’ha resa madre di Gisele. La conduttrice sarà oggi tra gli ospiti del penultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno. A cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, nei primi anni di carriera, la Volpe incontrava Chicco Cangini. L’imprenditore romagnolo e la presentatrice sono convolati a nozze nel 2000 ma il loro matrimonio si è arenato ben presto, giungendo al termine con il divorzio dopo quattro mesi. 🔗metropolitanmagazine.it

Adriana Volpe, arriva la condanna all'ex marito Roberto Parli: Spero prenda coscienza; Adriana Volpe: l'ex marito condannato a due anni di reclusione; Adriana Volpe, condannato l’ex marito Roberto Parli per maltrattamenti e minacce; Adriana Volpe, l'ex marito Roberto Parli condannato: «Maltrattamenti a lei e alla figlia 13enne». Le accuse e. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’ex marito di Adriana Volpe condannato a 2 anni per maltrattamenti alla moglie e alla figlia - L'accusa nei confronti di Roberto Parli è quella di maltrattamenti alla ex moglie, Adriana Volpe, e alla figlia ... 🔗fanpage.it

Adriana Volpe, condannato per maltrattamenti e minacce l'ex marito Roberto Parli - L'ex marito di Adriana Volpe, l'imprenditore Roberto Parli, è stato condannato per maltrattamenti ai danni della conduttrice televisiva e della figlia 13enne. 🔗gazzetta.it

Adriana Volpe, ex-maritu Roberto Parli cunnannatu: i motivi di a sentenza - L’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, è stato condannato. Tutto sulla sentenza e sulle accuse a suo carico. Adriana Volpe, condannato l’ex marito Roberto Parli: le accuse e la sentenza Un proce ... 🔗notizie.it